Lucía Feijoo Viera

El Gobierno insiste en que seguirá apostando por el “consenso y el diálogo” hasta el final de la legislatura

El Gobierno ha asegurado este martes que “seguirá trabajando y dialogando” pese a la decisión de Junts de anunciar una ruptura con el PSOE. “El Gobierno va a trabajar, dialogar para encontrar acuerdos para sacar adelante una agenda positiva, que es lo que hemos hecho desde 2018”, ha insistido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la misma línea se ha expresado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha dicho que el Ejecutivo seguirá en la senda del “diálogo y el consenso” y “con la mano tendida, como hasta ahora y en lo que queda de legislatura hasta 2027”.