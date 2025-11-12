Lucía Feijoo Viera

Un experto de la UCO, en el Supremo: “Lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado"

Uno de los guardias civiles que declararon como peritos en el juicio en el que Álvaro García Ortiz se enfrenta a una petición de seis años cárcel afirmó que “lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”. El experto que participó en la redacción de los informes aportados en la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) aseguró que asociaron la filtración que se juzga como un delito de revelación de secretos a la Fiscalía General del Estado, “porque se compadece con todo lo que tiene" la institución y a su titular, en concreto, por ser un órgano jerarquizado. Más información