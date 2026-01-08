Lucía Feijoo Viera

Sánchez apuesta por enviar tropas de paz a Palestina tras abrir la puerta al despliegue en Ucrania

Pedro Sánchez está abonando el terreno para el envío de tropas de paz a Ucrania, cuando se produzca un alto el fuego y en coordinación con el resto de países de la Coalición de Voluntarios, y este jueves ha avanzado su intención de hacer lo propio en Palestina. El jefe del Ejecutivo ha trasladado durante la Conferencia de Embajadores que pedirá el aval del Congreso, requerido por la ley de seguridad, para ambos despliegues. En el caso de Ucrania, ante la perspectiva de un acuerdo con Rusia para poner fin a la invasión, y en el de Palestina cuando se avance en la "tarea de pacificación". Más información