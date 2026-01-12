Secciones

Es noticia
MaskomEsculturas del PuertoClínica estéticaZBEFallecidaBono jovenLidlParqueMálaga CF
instagramlinkedin
Tenso momento entre Pradas y las víctimas de la dana: "Lo he aportado todo por vosotras"

Tenso momento entre Pradas y las víctimas de la dana: "Lo he aportado todo por vosotras"

Lucía Feijoo Viera

Tenso momento entre Pradas y las víctimas de la dana: "Lo he aportado todo por vosotras"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La exconsellera de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, han sufrido un auténtico calvario a la salida del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja, donde han comparecido para celebrar un careo en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents