Lucía Feijoo Viera

Una mujer grita al PP y a Vox tras rechazar el decreto ley del 'escudo social': “¡No tenéis vergüenza!”

Los servicios de seguridad del Congreso han expulsado este martes a Feli Velázquez Serrano, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, por gritar en varias ocasiones desde la tribuna de invitados "no tenéis vergüenza" a la bancada del PP por rechazar el decreto ley del llamado 'escudo social', que finalmente ha decaído, y que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas económicamente vulnerables. Más información