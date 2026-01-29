Lucía Feijoo Viera

Aldama vincula a Delcy Rodríguez con una presunta financiación ilegal del PSOE ante la Audiencia Nacional

El empresario Víctor de Aldama ha declarado durante aproximadamente una hora ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el marco de la conocida como causa Hidrocarburos. Durante su comparecencia, y a preguntas del fiscal, Aldama ha asegurado que un sobre detectado por la Unidad Central Operativa (UCO) tenía su origen en la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y en la petrolera estatal PDVSA, y que estaría relacionado con una presunta financiación ilegal del PSOE. Más información