Lucía Feijoo Viera

Azcón llega al Hotel Petronila para seguir el escrutinio electoral: "Creo que vamos a ganar"

El presidente de Aragón y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, ya se encuentra en el Hotel Petronila, en Zaragoza, donde seguirá junto a su equipo el recuento del escrutinio electoral de esta jornada. Según el sondeo elaborado por GAD3 para Aragón TV, el PP sería la fuerza más votada en las elecciones autonómicas, con entre 26 y 29 escaños y el 35,2% de los votos. El resultado apenas mejora los 28 escaños actuales. Estos datos obligarían a Azcón a buscar el apoyo de un Vox reforzado, que lograría entre 13 y 14 escaños y el 17,6% del respaldo electoral, para alcanzar la mayoría absoluta de 34 escaños en las Cortes de Aragón.