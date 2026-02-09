Lucía Feijoo Viera

Abascal reclama a Azcón un "cambio de políticas" si quiere su apoyo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha valorado desde la sede nacional del partido en Madrid los resultados de las elecciones en Aragón este domingo. Su candidato Alejandro Nolasco ha doblado los escaños de su partido en las Cortes Aragonesas consiguiendo 14 parlamentarios, con lo que ha aumentado considerablemente su fortaleza en esa comunidad de cara a conformar gobierno con el PP. Abascal ha lanzado una clara advertencia a los populares: "Si el PP quiere cambiar de políticas puede contar con nosotros pero si pretende seguir haciendo las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales tiene al PSOE".