Europa Press

La Justicia ordena a Ayuso a iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado una orden a la Comunidad de Madrid para que inicie de manera urgente la creación de un registro de médicos objetores a las interrupciones voluntarias del embarazo. Esta decisión sigue a la aceptación de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad debido a la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto. Aunque el TSJM aclara que esta medida cautelar no implica la creación inmediata del registro, sí establece la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios. Esta resolución es una respuesta a la demanda presentada por el Ministerio de Sanidad, ya que Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores que la ley contempla. El Departamento de Mónica García busca que se cumpla la normativa vigente sin excusar a los profesionales de la salud.