Un café en las alturas: Vicente Vallés / PI STUDIO

Un café en las alturas: Vicente Vallés

Tras la entrevista la semana pasada con la activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España, Fariba Ehsan, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Vicente Vallés, veterano periodista que, fruto de su pasión por el espionaje y la geopolítica internacional, acaba de publicar una novela, La caza del ejecutor, en la que aporta claves para comprender la relación actual entre grandes potencias como Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Más información