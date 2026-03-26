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Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda

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Lucía Feijoo Viera

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PI STUDIO

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Para la cartera de Hacienda, Sánchez ha sorprendido con el nombramiento de Arcadi España, que ocupaba hasta este jueves la secretaría de Estado de Política Territorial. Un perfil más político, procedente del PSPV, para un departamento que tiene el reto de acabar de impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica y que tiene sobre la mesa carpetas abiertas como la negociación con ERC para la cesión del IRPF. Más información

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