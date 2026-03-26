Sara Fernández

'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

La Policía Nacional ha cerrado el cerco sobre el grupo que sembró el caos en el campus de Somosaguas. Tras una investigación bautizada como 'Operación Jauría', los agentes han detenido a 13 jóvenes por su presunta participación en los actos vandálicos registrados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (UCM), cuando irrumpieron en el centro arrancando carteles sobre igualdad y tratando de colocar una pancarta contra el feminismo con simbología falangista.