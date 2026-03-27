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Una militante de Vox reparte octavillas contra su consejero de Sants-Montjuïc en el pleno del distrito

Una actuación sorprendente de una militante del partido de ultraderecha Vox en Barcelona ha aireado la existencia de una investigación interna en el partido a un supuesto acosador sexual este invierno. Una mujer mayor interrumpió el pasado martes el pleno del distrito de Sants-Montjuïc para repartir unas octavillas que señalaban públicamente a Miguel Martínez, consejero de la formación en este territorio. Más información