LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que bajará el IRPF y que dimitirá como “presidente del Gobierno” si se vuelven a pagar “tantos impuestos como este año”. Feijóo ha protagonizado la clausura del acto del PP 'Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez' en el que el líder de la oposición ha criticado las políticas fiscales del Ejecutivo. “Este es el Gobierno de la inflación y la corrupción. Cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio y al que apoya a sus seres queridos. Pero a los que roban no. A esos les protege”, ha espetado. Más información