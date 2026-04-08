Secciones

Es noticia
El tiempo en MálagaProtesta por un desahucio en MálagaInundación en polígono GuadalhorceRegreso AVE Madrid-MálagaAutopsia de joven fallecido tras su detenciónCaixaforum MálagaBalance de la Semana Santa de MálagaElecciones en la Esperanza
instagramlinkedin
El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

PI STUDIO

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La rotura de la vía que provocó la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado se produjo, presuntamente, un día antes del accidente y los sistemas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) detectaron una alteración eléctrica compatible con el incidente, pero no alertaron de forma automática porque no estaban configurados para ello.

TEMAS

Tracking Pixel Contents