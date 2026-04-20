Lucía Feijoo Viera

Carlos Baute se une a los cánticos de “¡Fuera la mona!” contra Delcy Rodríguez durante un acto de Corina Machado en Madrid

Al igual que se hace en los estadios de fútbol, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha manifestado favorable a actuar ante expresiones racistas o xenófobas en actos políticos después de los cánticos de seguidores de María Corina Machado el pasado sábado en la Puerta del Sol. Sin mencionar directamente a la Fiscalía, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llamado durante una entrevista en 'TVE' a “actuar con contundencia a través de las herramientas que tenemos”. La propia líder de la oposición de Venezuela ha expresado este lunes su rechazo por los cánticos durante la actuación del cantante Carlos Baute y mientras aguardaban a que la dirigente venezolana saliera al balcón de la Real Casa de Correos, tras su reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "¡Fuera mona!", en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación de Baute, que en un momento de su actuación llegó a unirse a sus seguidores en el cántico, antes del discurso que la premio nobel de la paz dirigió a los concentrados en el centro de Madrid. Más información