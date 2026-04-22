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María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

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Lucía Feijoo Viera

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PI STUDIO

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Y la voluntad de Vox se hizo. El pleno de la Asamblea de Extremadura ha investido presidenta de la Junta a la candiata del PP, María Guardiola, con el apoyo de los 29 diputados populares y los 11 del partido de Santiago Abascal, que promete "lealtad, compromiso y determinación", lo mismo que exigirá al PP para convertir a Extremadura en la región a la que otros miren, el referente del "cambio real" en España y "la primera en demostrar que sí se puede". Más información

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