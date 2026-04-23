Lucía Feijoo Viera

Joan Garriga (Vox) defiende la “prioridad nacional” y asegura que “es español quien nace de padre y madre española”

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha defendido el concepto de “prioridad nacional” frente a la denominada “prioridad vecinal” planteada por el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón. Garriga ha respaldado la aplicación de la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y a la vivienda, calificándola como “una gran medida”. “Por fin en España se va a aplicar una medida que priorice a los de casa. Es algo esencial”, ha señalado. Preguntado por si el lugar de nacimiento sería un requisito para acceder a estas ayudas, el portavoz ha afirmado que “la nacionalidad española lo establece el Código Civil” y ha añadido: “es español quien nace de padre y madre española”.