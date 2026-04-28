Lucía Feijoo Viera

El rey vuela el nuevo helicóptero NH90 de la Armada

El rey ha comprobado de primera mano este martes la modernización y transformación que vive la Flotilla de Aeronaves de la Armada, con la incorporación de nuevos modelos de helicóptero, entre ellos el más avanzado, el NH90, conocido como 'sable', en el que ha realizado un vuelo sobre Cádiz. Con sede en la Base Naval de Rota, la Flotilla de Aeronaves es la unidad que gestiona los medios aéreos que se embarcaban en los buques de la Armada para distintas misiones.