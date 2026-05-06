Secciones

Es noticia
Huelga de guarderías este juevesRetenciones en la A-7 en TorremolinosVuelve la lluvia a MálagaSube el precio del billete de autobúsColmenas con GPS para destapar un roboTorretas de vigilancia para socorristasEncuesta: ¿Quién ha ganado el debate electoral?Resultado de las elecciones andaluzas en Málaga
instagramlinkedin
El crucero MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife

El crucero MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife

Lucía Feijoo Viera

El crucero MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La crisis sanitaria del crucero MV Hondius ya tiene hoja de ruta definitiva para su resolución. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el buque de expedición pondrá rumbo inmediato hacia las Islas Canarias, concretamente al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. La llegada está prevista en un plazo de tres días, tiempo durante el cual el barco navegará con la garantía de que no quedan casos activos graves a bordo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents