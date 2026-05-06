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Madrid Nuevo Norte arranca sus primeras obras de urbanización 33 años después

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Madrid Nuevo Norte echa a andar con la llegada de las primeras grúas y escavadoras 33 años después de su concepción. Tal y como ha anunciado Crea Madrid Nuevo Norte, mayor propietario de suelo en este desarrollo urbanístico antes conocido como Operación Chamartín, se han iniciado ya los trabajos de demolición y desmantelamiento —tareas incluidas dentro de la urbanización— en el primero de los cuatro ámbitos que conforman este nuevo barrio al norte de la capital, que se desarrollará sobre la playa de vías de la Estación de Chamartín y los terrenos aledaños.

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