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Abucheos a Marlaska durante un homenaje a los guardias civiles fallecidos en Huelva

Abucheos a Marlaska durante un homenaje a los guardias civiles fallecidos en Huelva

Lucía Feijoo Viera

Abucheos a Marlaska durante un homenaje a los guardias civiles fallecidos en Huelva

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PI STUDIO

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una "prioridad" del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar "rabioso" y "dolido" pero no "impotente" por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha. Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardia civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público. Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a "guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación". "Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia. Nada, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo", ha dicho el ministro, que ha que incidido en estar "dolido" y "rabioso", por lo ocurrido. Asimismo, ha trasladado su deseo de "rápido restablecimiento" para los otros dos agentes que resultaron heridos en las costas onubenses.

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