DIRECTO | El ex número dos de Interior, Francisco Martínez, comparece en el juicio de la Kitchen / Lucía Feijoo Viera

DIRECTO | El ex número dos de Interior, Francisco Martínez, comparece en el juicio de la Kitchen

Empieza el turno de los acusados en el juicio del caso Kitchen. Este jueves declarará primero el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a continuación lo hará Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy y acusado de una presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. La Audiencia Nacional encara así la recta final de esta vista oral, en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015 y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban los casos Gürtel y la caja B. Se espera que cada declaración se extienda varias horas.