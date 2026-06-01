Sara Fernández

Así fue la agresión de un policía a una profesora en Valencia

Consellería de Educación de Valencia. Tras 18 días de huelga indefinida, nueva mesa de negociación para acabar con ella. En el exterior cientos de docentes se manifiestan en la calle hasta que las cámaras captan un fuerte empujón de un agente a una mujer. Un policía se abre paso a la fuerza. Esta desprevenida, la empuja y cae al suelo. Se trata de una mujer jubilada que apoyaba a sus compañeros y que tuvo que ser atendida por los sanitarios. Una agresión que ha encendido aún más a los docentes y ha alargado la manifestación hasta la noche. El vídeo ha llegado a manos de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que lo ha calificado de "inaceptable" y ha asegurado que va "a investigar de forma exhaustiva lo ocurrido".