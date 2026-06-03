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PP y Vox incluyen la “prioridad nacional” en el acuerdo de Castilla y León

PP y Vox incluyen la “prioridad nacional” en el acuerdo de Castilla y León

Lucía Feijoo Viera

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PP y Vox incluyen la “prioridad nacional” en el acuerdo de Castilla y León

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El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar Castilla y León, el tercero tras Extremadura y Aragón. El acuerdo incorpora el concepto de prioridad nacional que Vox está exigiendo en todos los acuerdos de Gobierno. Además, el partido ultraderechista se queda con consejerías clave como “Agricultura y Política Ambiental”, en un territorio que ha sufrido sobremanera los incendios, así como la consejería de Familia, además de Cultura y Deporte. Más información

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