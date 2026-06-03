Lucía Feijoo Viera

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La princesa Leonor destaca el impacto de su formación militar: "No soy la misma persona"

La princesa de Asturias ha recibido este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia, una condecoración con la que pone fin de manera simbólica, ha dicho, a una etapa que “ha sido esencial” para ella. “Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, ha subrayado. Fue en esa fecha cuando doña Leonor inició su formación militar, que concluye el próximo 10 de julio en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier (Murcia), y que dará paso a partir del próximo otoño a su formación universitaria, que arrancará en la Universidad Carlos III de Madrid.