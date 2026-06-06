Un café en las alturas: Jesús Avezuela y Eric Frattini / PI STUDIO

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Un café en las alturas: Jesús Avezuela y Eric Frattini

Tras la entrevista la semana pasada con el corresponsal diplomático y analista de información internacional de 'El Periódico', Mario Saavedra, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Eric Frattini, periodista y vaticanista, y Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI. Juntos conversan sobre la importancia de la visita que el Papa realiza a España del 6 al 12 de junio, se pronuncian sobre el mensaje que Sumo Pontífice trasladará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y analizan asuntos tan de actualidad como su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o su posición ante la inmigración y las guerras que conmocionan al mundo en la actualidad. Más información