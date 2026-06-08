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Así ha sido la llegada del Papa León XIV a la Almudena

Así ha sido la llegada del Papa León XIV a la Almudena

Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido la llegada del Papa León XIV a la Almudena

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El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha reivindicado este lunes ante el Papa León XIV a la patrona de la capital, la Virgen de la Almudena, como "refugio de fe y esperanza" y es que ha afirmado que no se entiende Madrid sin su virgen que aparece "cuando las murallas caen y la paz se abre camino". Lo ha hecho ante el Papa León XIV, con quien ha presidido una oración y una ofrenda floral a la patrona de la capital en la catedral homónima, en el marco de la visita del pontífice a España, que ya va por su tercera jornada. Desde el lugar, el cardenal arzobispo ha reivindicado la fe como encuentro "entre culturas y personas venidas de muchos lugares", así como "espacio de sanación, consuelo y esperanza".

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