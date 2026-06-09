Lucía Feijoo Viera

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Illa se reúne con el Papa y le agradece su "sensibilidad hacia Catalunya"

Cuando el Papa León XIV ha aterrizado en el aeropuerto de El Prat, el president Salvador Illa ya lo esperaba a pie de pista. Ha sido, de hecho, el primer dirigente con el que se ha estrechado la mano tras bajar la escalinata del avión. No era para el Pontífice un rostro desconocido, porque el jefe de la Generalitat ya fue, el pasado mes de octubre, el primer político de todo el Estado en reunirse con Robert Prevost apenas cinco meses después de haber sido nombrado líder de la Iglesia Católica. Así que ambos han continuado este martes la conversación que empezaron en el Vaticano pero esta vez en Barcelona, un encuentro en el que Illa le ha agradecido su "sensibilidad" hacia Catalunya y han conversado sobre la situación internacional, la necesidad de avanzar hacia una tecnología "al servicio de la humanidad" y de las políticas migratorias basadas en "acoger a quien es distinto". Más información