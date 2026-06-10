Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Papa León XIV agradece a Cataluña la integración de personas venidas de otros países

El papa León XIV ha agradecido a Cataluña su contribución a la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlas en "una única familia". "Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países y por la forma de integrarlas a todas en una única familia", ha dicho el papa en un discurso en el balcón de la abadía de Montserrat frente a miles de fieles, al término de la ceremonia celebrada en el interior del templo.