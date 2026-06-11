Lucía Feijoo Viera

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Tensión en la Asamblea de Madrid: expulsado un diputado del PSOE tras un debate sobre ETA

El debate sobre una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno a endurecer las condiciones de acceso a la libertad condicional a condenados por terrorismo ha terminado derivando en una discusión sobre las víctimas que ha terminado con la expulsión del diputado socialista Fernando Fernández Lara. Sus compañeros de grupo han abandonado el pleno a continuación en protesta por la decisión de la vicepresidenta primera de la cámara, Ana Millán.