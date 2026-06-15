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La ministra de Vivienda sufre un escrache del Sindicato de Inquilinas

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Europa Press

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La ministra de Vivienda sufre un escrache del Sindicato de Inquilinas

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Imágenes y declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien sufre un escrache en un acto organizado por El País. Miembros del Sindicato de Inquilinas han reprochado a Rodríguez que no hiciera nada para evitar un desahucio. Más información

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