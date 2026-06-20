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El SUP considera "grave e inaceptable" que Peinado sugiera que policías nacionales podrían ayudar a fugarse a Begoña Gómez

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha expresado a través de un comunicado y a través de su portavoz, Ana María Alarcón, su “absoluto rechazo” al considerar “especialmente grave e inaceptable que por parte de un juez se sugiera que policías nacionales puedan colaborar en una fuga o actuar contra la acción de la justicia tanto por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores”. Alarcón señala en una alocución distribuida a los medios que “quien conoce mínimamente el funcionamiento de la Policía Nacional sabe que nuestros compañeros están sometidos a la ley y no a intereses particular ni políticos”. “Ninguna orden ilegal puede justificar una actuación ilegal y cualquier policía responde personalmente de sus actos. Los escoltas y agentes de protección son profesionales de máxima cualificación y están sometidos a controles y protocolos de enorme exigencia profesional. Por eso consideramos enormemente injusto que se proyecte una sombra de sospecha sobre ellos sin señalar ni un solo hecho concreto ni un solo indicio que sustente esa afirmación”.