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Aldama, sobre las joyas de Zapatero: "Son una forma de pago y valen muchísimo más de tres millones de euros"

Aldama, sobre las joyas de Zapatero: "Son una forma de pago y valen muchísimo más de tres millones de euros"

Lucía Feijoo Viera

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Aldama, sobre las joyas de Zapatero: "Son una forma de pago y valen muchísimo más de tres millones de euros"

Lucía Feijoo Viera

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Víctor de Aldama ha sido entrevistado este martes durante ‘El programa de Ana Rosa’, en Telecinco. Además de relatar cómo vivió la publicación de la sentencia del juicio por el ‘caso mascarillas’, el empresario ha asegurado que lo que le queda por aportar es todavía “más importante”. “Creo que las joyas de Zapatero son una forma de pago y valen muchísimo más de tres millones de euros”, ha subrayado De Aldama.

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