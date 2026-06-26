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"No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir": las declaraciones en exclusiva de Koldo García a La Nueva España

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"No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir": las declaraciones en exclusiva de Koldo García a La Nueva España

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Koldo García habla por primera vez tras la contundente sentencia del Tribunal Supremo. Ha sido condenado a 19 años y ocho meses de prisión en el juicio por la trama corrupta del "caso mascarillas", liderada por el exministro José Luis Ábalos, de quien era asesor. Defiende en declaraciones exclusivas a La Nueva España que demostrará su versión de los hechos y cuestiona con dureza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Más información

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