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Récord: avistadas en Dénia y Xàbia 127 ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Récord: avistadas en Dénia y Xàbia 127 ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Sara Fernández

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Récord: avistadas en Dénia y Xàbia 127 ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Sara Fernández

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Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha avistado 127 ballenas rorcuales comunes frente a las costas de la Marina Alta, en concreto, frente a Dénia y Xàbia, durante la campaña de investigación desarrollada este año. Se trata del segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul, y la cifra supone uno de los mejores resultados obtenidos por el proyecto.

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