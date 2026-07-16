Secciones

Es noticia
Elecciones 2027 en MálagaUna madre maltratada busca viviendaUna segunda vida para Tívoli WorldDetenidos por apuñalamientoBalance de cruceros en MálagaLa final del Mundial adelanta el Carmen de HuelinDónde ver la final del Mundial en MálagaRenovaciones en el Málaga CF
instagramlinkedin
Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha comparecido este jueves para valorar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley de amnistía al considerar que se ajusta a la normativa comunitaria. Illa ha pedido que se aplique ya "de manera diligente e íntegra". "Europa dice sí a la amnistía, Cataluña dice sí al futuro y se abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña", ha dicho.

TEMAS

Tracking Pixel Contents