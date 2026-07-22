Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

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Sánchez pide alcanzar un gran pacto de Estado contra la emergencia climática en plena lucha contra el incendio de La Mierla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Tamajón, en Guadalajara, provincia que lucha contra el incendio de La Mierla, el peor de la historia en Castilla-La Mancha, vuelve a insistir en la necesidad de "alcanzar un gran pacto de Estado contra la emergencia climática", para lo que ha pedido "dejar las luchas partidistas". Acompañado por el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, y por el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena (PP), ha insistido además en la gravedad del cambio climático y el peligro de negarlo. Más información