Lucía Feijoo Viera

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Ayuso responde a Óscar Puente por sus "ideas de bombero": "A nosotros nos interesa el bien de las personas afectadas, veo que a algunos no"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro este lunes que "no entra en polémicas" al ser preguntada por las críticas a su gestión de los incendios por parte de los ministros Óscar López y Óscar Puente. En una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad de Navalcarnero y tras conocer que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha citado a las CCAA a una reunión el miércoles ante la emergencia de los fuegos, Ayuso ha dicho que acudirá a "todas las reuniones que sean fructíferas". La dirigente madrileña ha asegurado que la "inmensa mayoría" de los incendios han sido causados "por la acción del hombre" y ha insistido en que hay que atender "a las gentes del campo", porque son "los que de verdad conocen qué es lo que pasa en los montes" y todos los días están diciendo "exactamente lo que sucede". Ayuso además ha querido resaltar que la capacidad económica para apagar fuegos en la Comunidad de Madrid "no deja de crecer año a año" y es la región en Europa que "más invierte por hectárea en esta materia".