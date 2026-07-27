Lucía Feijoo Viera

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Marlaska, sobre los incendios en Madrid, Ávila y Toledo: "Las condiciones climatológicas no nos ayudan nada"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho balance este lunes de la lucha contra los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, señalando que durante la noche se ha podido trabajar, pero "con muchísimo esfuerzo", porque las condiciones climatológicas "no están ayudando nada". El ministro ha explicado que las rachas de viento han dificultado el trabajo de extinción y ha indicado que los esfuerzos se centran en frenar la expansión del fuego en sus principales frentes. "Tenemos el pantano de San Juan, evitar que el fuego se pueda propagar, y sobre todo hacia el norte; también en la parte central, la zona de Cadalso y de Casillas, también es importante para que no vaya para el sur, es decir hacia Toledo, hacia Iglesuela; y finalmente el foco más hacia el oeste, el de Mijares-Gavilanes, para que tampoco se expanda hacia el oeste", ha asegurado Marlaska.