Secciones

Es noticia
Mueren dos menores en un grave incendio en BenalmádenaDetenido por agredir a su pareja y atrincherarse en una azoteaMálaga pide parar la reforma de la Ley de CostasObras en la bifurcación de la avenida de Velázquez y la MA-20Una bodega bajo el mar, proyecto pionero de la UMAEn la calle y con su casa okupadaDesarticulada una trama de explotación sexualFactoría Echegaray busca intérpretes
instagramlinkedin
Feijóo exige "recuperar el control" y movilizar al Ejército en Ceuta

Feijóo exige "recuperar el control" y movilizar al Ejército en Ceuta

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Feijóo exige "recuperar el control" y movilizar al Ejército en Ceuta

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves a Pedro Sánchez que actúe urgentemente ante la situación generada en Ceuta, que no dudó en describir, en un vídeo publicado en su perfil de las redes sociales, de "avalancha sin precedentes". Después de trasladar todo su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el líder de la oposición pidió al Gobierno central que se decrete la emergencia nacional para que, aseguró literalmente, "se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras".

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents