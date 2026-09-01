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El Gobierno niega tensiones con la Casa Real y confirma la visita del Rey a Ceuta y Melilla

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Las visitas del Rey a Ceuta y Melilla no se producirán de forma inmediata, pero fuentes del Gobierno avanzan que su intención es comenzar ya a organizarlas. Con esta decisión, como ya avanzó Pedro Sánchez este lunes, se hacen equilibrios entre la complacencia con Marruecos al eximirlo de responsabilidad en la crisis migratoria y la reivindicación de la españolidad de ambas ciudades autónomas. “Somos un territorio soberano y Ceuta y Melilla son territorio español”, responden fuentes de Moncloa ante una hipotética reacción negativa de Rabat a dicha visita.

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