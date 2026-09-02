Hotel Ibis Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel

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Madrid reclama el 'papel decisivo' que tuvo Marruecos en la 'invasión organizada' de Ceuta

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este miércoles contra el Gobierno central y contra Marruecos por la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. El portavoz madrileño ha acusado a Rabat de haber desempeñado un "papel decisivo" en lo que ha calificado como una "invasión organizada" y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez su falta de respuesta ante la situación.