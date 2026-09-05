Concentración Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen

Lucía Feijoo Viera

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Ayuso jura que el dinero de los madrileños no se toca y que quien "lo toque lo va a pagar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este sábado que "el dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar". "Eso lo juro", ha subrayado después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobara este viernes la reforma del sistema de financiación autonómica. En la localidad madrileña de Getafe, en el acto de inicio del nuevo curso político del PP de Madrid, junto al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso ha indicado que esta región es la más perjudicada "de lejos" con la reforma de la financiación, sólo apoyada por Cataluña y Canarias.