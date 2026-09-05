Concentración Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen

Lucía Feijoo Viera

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Feijóo acusa a Sánchez de "alentar" la llegada de migrantes y de preferir al rey marroquí que a Felipe VI

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han exhibido unidad este sábado con un acto en el municipio de Getafe (Madrid) para iniciar un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027. Ambos líderes populares han dejado atrás las últimas polémicas, la compra del ático de Chamberí y el hecho de que los líderes autonómicos populares no secundaran el plantón madrileño al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes, y han cargado con dureza contra el presidente Pedro Sánchez. Más información