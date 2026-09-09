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Lucía Feijoo Viera

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Rufián critica que Sánchez niegue que PP y Vox pueden arrasar: "Se cargarán todo lo público"

Durante la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, dirigió una dura interpelación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle sobre el coste político de la falta de transparencia, a lo que el jefe del Ejecutivo respondió defendiendo la estabilidad y la acción continuada de su Gabinete frente a las críticas de la bancada republicana. En su intervención, el diputado de ERC contrapuso el rumbo del Ejecutivo a la confianza electoral y subrayó que los gobiernos pierden el respaldo no solo por sus errores de gestión, sino cuando quiebra la veracidad de su discurso. Por su parte, el presidente del Gobierno replicó reivindicando la labor realizada desde Moncloa, al tiempo que instó a los socios parlamentarios a mantener una actitud de Estado y sostener el compromiso con las políticas acordadas durante la legislatura.