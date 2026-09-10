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Sánchez defiende la inversión del Gobierno en ciencia

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Europa Press

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Sánchez defiende la inversión del Gobierno en ciencia

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Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido la inversión del Ejecutivo en ciencia y ha criticado a quienes rechazan destinar fondos públicos a proyectos de este ámbito, de investigación y de tecnología. En este sentido, considera que el "verdadero despilfarro" sería renunciar a ello. (Fuente: Moncloa) Más información

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