Secciones

Es noticia
Regresan a sus casas los vecinos evacuados por el incendio de BenahavísDaniel Jurado, profesor malagueño nominado a Mejor Docente de EspañaAsí se sabe si una actividad extraescolar es buena para tu hijoPepi Sánchez, la antequerana de 76 años que halló en el atletismo un refugioMálaga Team Racing, la escudería universitaria que ha conseguido dos podios en MontmelóUCAM y Obradoiro, últimos test de la pretemporada para el UnicajaIsabel Pérez, candidata del PSOE a la Alcaldía de MarbellaLa Junta de Andalucía acelera el Plan Ventilla para reforzar la red eléctrica de la Costa del Sol
instagramlinkedin
Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado este lunes su intervención en el Club Siglo XXI para sacar pecho del primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la capital y presentarlo como una demostración de la capacidad de Madrid para afrontar grandes acontecimientos internacionales. “No hay reto que no sea asumible para esta ciudad y para el conjunto de la sociedad madrileña”, ha defendido el regidor, que ha vuelt a calificar de "proeza" la construcción del circuito en 15 meses.

TEMAS

Tracking Pixel Contents