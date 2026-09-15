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El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

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El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

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El Rey ha pronunciado este martes sus primeras palabras ante los micrófonos sobre Ceuta desde que la entrada masiva de migrantes de finales de julio desencadenó la crisis que todavía atraviesa la ciudad autónoma. Felipe VI, que durante estas semanas ha seguido la crisis con conversaciones con todas las autoridades e instituciones implicadas, ha elegido la inauguración de la renovada Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas Vaciamadrid, para calificar la situación de “extraordinaria complejidad”, elogiar el “civismo” de los ceutís y expresar su reconocimiento a quienes trabajan sobre el terreno. Más información

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