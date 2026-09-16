Caída de la producción El calor lastra la cosecha de aceituna y podría subir el precio del aceite

Lucía Feijoo Viera

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Juan Bravo muestra fotos de machetes y de un migrante gravemente herido para describir la situación de Ceuta

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha aprovechado su pregunta al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para cargar duramente contra el Gobierno. “A ustedes Ceuta, Melilla y España les queda muy grande”, ha asegurado. Bravo ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la sesión de control al Gobierno de hoy cuando ha mostrado dos fotografías desde su escaño. En ellas se podían ver varios machetes de grandes dimensiones y un migrante gravemente herido. Según él esa es “la realidad que viven los ceutíes desde hace 48 días”.